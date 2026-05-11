日本人最多１９個のギネス世界記録を持つ芸人、チェリー吉武（４５）が世界的オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で“ゴールデンブザー”を獲得し、賛否両論の事態となっている。いったい何があったのか？同郷の大先輩・江頭２：５０からの激励、妻でお笑いコンビ「たんぽぽ」白鳥久美子との結婚式のためにも「優勝する！」と意気込むチェリーを直撃した。チェリーは「３０秒で最も多く、くるみをお尻で潰し