タレントで歌手の上地雄輔が１１日までに母の写真を公開し、反響を呼んでいる。「母の日」の１０日にインスタグラムを更新。「母の日＃ありがとう＃ワガママと我がママ公人では無いのでプライベートは守らなきゃいけないと思い『この前出て来た昔の写真載せていーか？見る影無いから大丈夫だよよな』と確認したら、見た事無い汗だくのスタンプのＯＫが返ってきました笑」と明かし、ボブヘアでほほえむ若き日の母の写真を