HiClubが提供するSNS「GRAVITY」は2026年5月7日、『五月病に関する実態調査』の結果を発表した。同調査は2026年4月10日〜15日、アプリ「GRAVITY」登録ユーザーの19〜29歳637名を対象にインターネットで実施した。五月病に関する実態調査「GW明け、出社したいと思いますか?」という質問では、前向きな回答は約35.7%、消極的な回答は約35.3%と大きな差は見られず、「どちらともいえない」と回答した人も29.0%にのぼった。 一般的に「