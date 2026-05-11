米女子ゴルフツアーの「みずほアメリカズ・オープン」最終日（１０日＝日本時間１１日、ニュージャージー州ウェストコードウェルのマウンテンリッジＣＣ＝パー７２）、１２位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が１イーグル、３バーディー、２ボギーで６９と伸ばし、通算５アンダーで２週連続の９位に入った。原はこの日、３番パー４で見事にイーグルを決めた。また後半１７番、難コースの１８