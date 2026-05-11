仕事ができる人は何が違うのか？会社のできるあの人から仕事術を奪う方法 ほめテクニックと仮定の言葉をうまく利用する いわゆる、仕事ができる人や優秀な人材というのは他の人と何が違うのでしょうか。それは、様々な経験のなかから自分独自のテクニックや方法論を編み出して活用しているということです。それらを聞き出すことができれば、あなたもできる社員に一歩近づくといえるでしょう。 しかし、そのような人は往々に