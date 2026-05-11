流行に乗る人と逆らう人のそれぞれの違いとは 独自性と同調性のせめぎあい 食べ物やファッション、音楽など、世の中には「流行」があふれています。この流行とは、一体どのようなものなのでしょうか？最初に挙げられるのは、ある一定の人に広まるものであるということです。年代的、地域的に固まった層で流行り、それ以外の人には、興味を持たれません。次に、一定の期間で終息してしまうという点も特徴です。いわゆる「ブ