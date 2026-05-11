患者の数はNo.1！高血圧患者数が増え続けているカラクリとは 国民病といえる高血圧 厚生労働省が２０１７年に行った「患者調査」では、継続的な治療を受けていると推測される高血圧症の患者数は約９９３万人。２位の歯肉炎および歯周疾患の約３９８万人、それに続く糖尿病の約３２８万人に大きな差をつけて１位にランクインしています。 また、国内の高血圧症有病者数を推定４３００万人とするデータもあり、高血圧症