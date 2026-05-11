アジア株韓国株急騰、世界のテック企業がSKハイニックスを支援 東京時間11:11現在 香港ハンセン指数 26285.18（-108.53-0.41%） 中国上海総合指数 4192.15（+12.19+0.29%） 台湾加権指数 41763.73（+159.79+0.38%） 韓国総合株価指数 7836.40（+338.40+4.51%） 豪ＡＳＸ２００指数 8684.10（-60.25-0.69%） アジア株は高安まちまち。 米イラン戦争終結の見通しが立たず投資家心理