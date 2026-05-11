フィリピン・タルラック州カパスのオドネル収容所跡地に建つオベリスク。周囲には第２次世界大戦中に同収容所で命を落とした人々の名前が刻まれた円形の壁がある。（２月９日撮影、マニラ＝新華社記者／張怡晟）【新華社マニラ5月11日】日本の自衛隊は6日、フィリピン・ルソン島北部パオアイで88式地対艦誘導弾2発を発射した。第2次世界大戦後に日本が国外で攻撃型ミサイルを発射した初の事例となった。この一幕は歴史の風刺に