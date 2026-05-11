衆院選で落選した中道改革連合の小沢一郎氏の政治活動への意欲はいまだ衰えていない。自らに近い議員や落選者との活動を本格化させるため、グループの新たな拠点を都内に整備した。さらに、小川淳也代表ら執行部に対しても厳しい姿勢に転じ、一定の存在感も示している。かつては良好だった小川氏との今の関係、そして小沢氏が含みを持たせた新党結成の可能性などについて、関係者への取材を通じて迫った。政権交代の受け皿に「中道