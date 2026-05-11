中国外務省は、アメリカのトランプ大統領が5月13日から国賓として中国を訪問すると発表しました。中国外務省は11日午前、習近平国家主席の招待を受け、トランプ大統領が5月13日から15日まで中国を国賓訪問すると発表しました。中国側がトランプ大統領の今回の訪中を明らかにするのは初めてで、米中の対面での首脳会談は2025年10月、韓国で開催して以来です。トランプ氏の訪中に先立ち、中国の李強首相は7日、トランプ氏に近いディ