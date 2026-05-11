福島県の磐越自動車で高校生など21人が死傷したバス事故で警察が、学校とバス運行会社の間で『白バス』行為が繰り返されていたとみて捜査していることがわかりました。今月6日、郡山市の磐越自動車道で若山哲夫容疑者が運転するマイクロバスが事故を起こし、新潟県の北越高校ソフトテニス部の生徒など21人が死傷しました。この事故をめぐっては「貸切バスを依頼した」とする高校側と「レンタカーと運転手の手配を依頼された」とす