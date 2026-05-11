イラン国営メディアによりますと、イランは10日、アメリカ側への回答を仲介国のパキスタンに送ったということです。イランのタスニム通信によりますと、イラン側は、すべての戦線での戦闘終結や、イランへの再攻撃を行わない保証、アメリカによる制裁解除、さらにホルムズ海峡をめぐる海上封鎖の解除などを求めているということです。イランのペゼシュキアン大統領は10日、回答後に「われわれは決して敵に屈しない」とSNSに投稿し