俳優の内山理名（44）が、手料理やお気に入りの庭など“丁寧な暮らし”を感じさせる日常ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】子どもと散歩する姿や手料理（複数カット）2021年11月21日に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や「小さい足」と紹介した子どもの写真、豪華な手作りおせちが並ぶ食卓など、家族との日常も発信し