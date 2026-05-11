◇ア・リーグオリオールズ2−1アスレチックス（2026年5月10日ボルチモア）オリオールズのクレイグ・アルバーナズ監督（43）が10日（日本時間11日）、本拠でのアスレチックス戦で衝撃的な姿を披露した。2回、自軍の強打者・アロンソが強烈なファウルライナーを打ち、一塁ベンチにいたアルバーナズ監督の付近に飛んだ。幸い、打球に当たることはなかったものの、指揮官はその後、ベンチに置いてあったキャッチャーミットを