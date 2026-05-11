【ワシントン＝関根晃次郎】ベッセント米財務長官は１０日、高市首相や片山財務相らと日本で１２日に会談するとＸ（旧ツイッター）で表明した。１４日の米中首脳会談に向けて、１３日には韓国で中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相と協議することも明らかにした。ベッセント氏は日本政府関係者のほか民間部門の代表者とも面会し、「日米の経済関係を議論する」とＸに投稿した。高市氏らとの会談では、投機的な動きが続く外