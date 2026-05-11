【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）【実際の映像】測定不能？飛びすぎジャンプでまさかの珍事10日まで開催された世界ラリー選手権のラリー・ポルトガル。伝統のグラベル（未舗装路）ラリーの最終ステージで、日本人ドライバーの勝田貴元が名物のスポットで大ジャンプを見せたが、同ステージを走行したドライバーで唯一、その飛距離が測定されない珍事が発生した。注目の場面は、競技最終日デイ