夜道を一人で歩くのが不安だという女性も多いですよね。今回は、ナンパ男を撃退したある女性の荒技をご紹介します。マジでヤバい女「学生時代、コンサートが終わって一人で帰っていたときのこと。夜遅かったし、街灯も少ない道で……前の日にネットで怖い事件の記事を読んでしまったこともあり、襲われないか不安でした。そんな中、後ろから見知らぬ男があとをつけてきて……。ペンライトを振り回しながら歩いたら、ヤバい女だと思