ロックバンド、子供ばんどのボーカル、ギターで俳優、タレントのうじきつよし（68）が11日までにXを更新。高市早苗首相や現政権に対する思いをつづった。これまでも自民党政権を批判してきたうじきは、高市首相の画像を貼り付けた上で「そもそもウソとごまかしで登り詰めた、ペテン師だと思います」と私見を述べ、「そんなモノが政治のトップにいること自体が前代未聞の異常事態」と痛烈に批判した。続けて「80年かけて周到に仕込