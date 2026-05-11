10日午前、男鹿市野石で原野火災があり畑の雑草や林の立ち木などが燃えました。けがをした人はいませんでした。男鹿警察署の調べによりますと10日午前11時ごろ、男鹿市野石字柳原の畑から出火しました。70代の男性が枯れ草を畑で燃やしていたところ火が燃え広がり、知人を通して消防に通報しました。火は約2時間半後に消し止められましたが、畑の雑草約2,200平方メートルや立ち木が燃えました。立ち木の焼失面積についてはま