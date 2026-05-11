「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組『ラブタイムトラベル』。5月10日（日）に放送されたSeason3のラストでは、参加者たちが告白タイム前の最後の時間を過ごすことに。参加者の1人で、NHK大河ドラマ『光る君へ』などに出演している22歳の俳優のまさき（姫子松柾）は、これまで何度もデートしてきた23歳の俳優・モデルのあいり（芝藍梨）を誘い出した。すると、まさきは大胆にもあいりに口づ