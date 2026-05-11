東京きらぼしフィナンシャルグループは大幅続落。前週末８日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表。最終利益は４２３億５７００万円（前の期比３５．０％増）だった。メイン化取引の推進など各種取り組みにより貸出金が増加したほか、政策金利上昇の影響で貸出金利回りが上昇したことが寄与した。 続く２７年３月期の最終利益は４００億円（前期比５．５％減）と予想。６月３０日を基準日に１株を８株へ分割するの