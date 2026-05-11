アイ・ピー・エスは大幅に４日続伸し、上場来高値を更新した。前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２００億８０００万円（前期比１８．１％増）、営業利益予想は６１億円（同１３．６％増）としており、好感した買いが集まっている。 フィリピンと香港、シンガポールを結ぶ国際通信回線やフィリピン国内に法人向けインタ