レノファ山口FCは11日、甲南大FW諏訪晃大(4年)の2027年1月加入内定を発表した。諏訪は桐生一高時代に全国大会の出場経験がない一方、主将を務めた3年時のプレミアリーグEASTで8得点を記録して日本高校選抜候補に選出されていた。現在は甲南大で10番を背負っており、昨季は関西学生リーグ1部で3得点4アシストを記録した。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●FW諏訪晃大(すわ・こうた)■生年月日2005年2月7日(22歳)■