SPLIT 50 株式会社WorldLink&Conpanyは、被写界深度を調整するPolarProのレンズフィルター「SPLIT 50」を5月中旬に発売する。同社のECサイト「UAVOOM」で取り扱う。 光学レンズに半円状の焦点面を設けたレンズフィルター。画面の半分に異なる焦点面を作り出し、前景と後景の両方にピントの合った構図などが狙える。境界を目立たせない最適な絞りはF1.2-4だとしている。 屈折効果の強さは0.5ディオプタ&