けさ山形県上山市の十字路交差点で小学２年生の男の子が乗用車と接触しました。男の子は軽いけがをして病院に搬送されています。 【画像】事故現場の交差点 消防などによりますときょう午前８時ごろ上山市長清水の十字路交差点で「小学生が車からはねられた」などと１１９番通報がありました。 この接触で小学２年生の男の子が病院に搬送されました。 男の子に目立った外傷はなく会話もできる状態だということですが、鼻から出