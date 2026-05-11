【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「日本を元気に！」をテーマに活動する“お祭り系”アイドルグループ・FES☆TIVE所属の小柴あいりが、『週刊プレイボーイ21号』（5月11日発売）で初のグラビアを飾り、豊満ボディを解禁した。 ■アイドル×グラビアの歴史が塗り替わるような逸材 小柴あいりは、2025年の夏にSNSへ投稿した水着投稿がバズり、あまりのスタイルの良さに「もしかして……」とアイドル