【写真】愛犬を気遣い“日陰コース”で散歩する木村拓哉 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、愛犬とのお散歩ショットを公開した。 ■木村拓哉「今日の陽射しもなかなかやる気ありますね…」 本投稿は「今日の陽射しもなかなかやる気ありますね…。日向は犬達には厳しそうなので、出来るだけ日陰のコースで出動！」と綴られ、愛犬と散歩中の2ショットを披露。 公開されたのは、白のプリントTシャツにカー