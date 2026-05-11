住友ベークライト [東証Ｐ] が5月11日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比45.3％増の280億円に拡大し、27年3月期も前期比1.7％増の285億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の120円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比29.4％