帝人 [東証Ｐ] が5月11日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益は880億円の赤字(前の期は283億円の黒字)に転落したが、27年3月期は450億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は290億円の赤字(前年同期は226億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-11.3％→-7.9％に大幅改善した。 株探ニュース