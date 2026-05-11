ＮＳＷ [東証Ｐ] が5月11日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.3％減の55.3億円になり、27年3月期も前期比1.5％減の54.5億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を85円→125円(前の期は85円)に増額し、今期も125円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.1％増の17.4億円となったが、売上営業利益率は前年同期の12.7％→11.7％に