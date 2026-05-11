新日本科学 [東証Ｐ] が5月11日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.6％減の58.3億円になったが、27年3月期は前期比2.9％増の60億円に伸びる見通しとなった。7期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.4％増の27.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.7％→14.4％に大幅上昇した。 株探ニュース