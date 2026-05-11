11日前引けの日経平均株価は続落。前週末比226.81円（-0.36％）安の6万2486.84円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は820、値下がりは679、変わらずは67。 日経平均マイナス寄与度は271.13円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が129.13円、ファストリ が90.91円、任天堂 が19.58円、東エレク が14.08円と並んだ。 プラス寄与度トップはキオクシア で、日経平均を78.84円押し上げ。次