11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比5.2％減の2418億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.8％減の1838億円だった。 個別では上場インデックスファンド米国株式 、ＳＭＤＡＭ日経２２５ 、ＮＺＡＭ上場投信ＪＰＸ日経４００ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５ 、ｉシェアーズ・コ