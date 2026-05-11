11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数273、値下がり銘柄数275と、売り買いが拮抗した。 個別ではグリーンエナジー＆カンパニー、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ブルーイノベーション、ＡＣＳＬがストップ高。モルフォは一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、ジンジブ、アストロスケールホールディングス、イオレ、Ｓａｐｅｅｔなど26銘柄は年