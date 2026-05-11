ヨドコウ [東証Ｐ] が5月11日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.7％減の175億円になり、27年3月期も前期比32.1％減の119億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を89円→91円(前の期は1→5の株式分割前で351円)に増額し、今期は前期比38円減の53円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.3％減の40.3億円に減り、売上営業