ロックバンド「Mr.Children」の桜井和寿（56）が10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。前回放送の未公開トークで、現在のレコーディング事情が明かされた。ボーカルレコーディングの話題から「もう今はワンオペで、マイクをここ（前に）置いてやる」と語った桜井。「どなたか、ボーカルのディレクションの方がいるわけではなく？」と聞かれ、「自分で、1人で」と打ち明けた。22枚目となる最新アル