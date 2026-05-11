専業投資家のテスタが、自身のXを更新。ファンからの「どう考えても使い切れない財産って終活でどうしようかなーとか考えたりしますか？」という質問に、持論を展開した。【画像】気になる銘柄！ケタ違いの含み益公開されたテスタの保有株など定期的に持ち株などを紹介しているテスタだが、今回はファンからの終活についての質問に「40代50代で死ぬことなんてざらにあるわけですから全然早いとは思ってないのですけど。自分