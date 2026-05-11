お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（50）が11日、自身のXを更新。お笑いタレントの中山功太（45）が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発したことを受け、告発された人物が自身だったことを認め謝罪した。高橋は「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。功太本人にも許可