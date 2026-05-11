米総合格闘技「UFC328」米最大の総合格闘技団体UFCによる「UFC328」が9日（日本時間10日）、米ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャル・センターで開催され、ミドル級タイトルマッチでショーン・ストリックランドがハムザト・チマエフに判定勝ち。王座返り咲きを果たした。試合後インタビューでは日本文化への深い敬意と感謝を語った。王者チマエフに同級3位のストリックランドが挑んだメインイベント。15戦無敗の王