NBAプレーオフ米プロバスケットボール（NBA）は10日（日本時間11日）、プレーオフ西地区準決勝の第4戦がターゲット・センターで行われた。スパーズのスター選手、ビクター・ウェンバンヤマがティンバーウルブズ戦でまさかの退場。“肘打ち”を食らわせたシーンに衝撃が走った。問題のシーンは第2クォーターだった。リバウンドを掴んだウェンバンヤマが相手選手との接触に苛立ったのか、ナズ・リードに肘打ちを食らわせた。右肘