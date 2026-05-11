銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは「何歳上までなら許容してもらえるのか気になるおじさん」です。○「何歳下までならいけるの？」とは絶対に聞かないおじさん「恋愛に年齢差は関係ない」とか言い出すおじさんがその対象範囲に「20歳上のマダム」はもちろん含んでいなくて、「20歳下のオネエチャン」しか含んでいないのはもはやよくあること過ぎて笑いもし