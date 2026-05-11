ドジャースは１０日（日本時間１１日）、本拠地ロサンゼルスでのブレーブス戦に２―７で完敗。２回に４点を先制され、打線はわずか２安打の低調ぶりで２連敗となり、同地区のパドレスに同率首位に並ばれた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）も４打数無安打と沈黙し、これで１０試合、４６打席連続で本塁打なし。シーズン序盤に訪れた我慢の時となっており、移籍１年目の２０２４年からワールドシリーズ（ＷＳ）