山下智久が主演する映画『正直不動産』より、ドラマ『クロサギ』（2006年TBS）での共演以来親交のある、山下と山崎努の場面写真およびメイキング写真が解禁された。【写真】山下智久、師と慕う山崎努との撮影メイキング写真＆山崎のクランクアップカット到着『正直不動産』は、累計発行部数400万部突破の同名漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博）を実写化。ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった