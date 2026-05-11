見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第31回）が11日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）が英語とカタコトの日本語であいさつする姿が描かれると、ネット上には「煽るなぁ…」「なかなかずる賢いw」「策士すぎる」などの声が集まった。【写真】実習が始まった直美（上坂樹里）たちりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちはバーンズ