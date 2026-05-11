◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）阪神牝馬Ｓの１、２着馬が中心になりそうだが、狙いたいのがエリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）。昨年の秋華賞では逃げて２着。勝ち馬エンブロイダリーは今回も上位人気になるが、半馬身差に食らいついた。昨年のフェアリーＳを、１分３２秒８のレースレコードで快勝。マイル適性に疑う余地はない。その後