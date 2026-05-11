馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はウオッカが勝った２００９年のヴィクトリアマイルを取り上げる。まさに“モノが違う”という圧巻のパフォーマンスに衝撃が走った。 風になったウオッカを、復活を待ち望んでいたファンが温かく迎えた。敵はいない。完全に抜け出すと、大好きな東京コースを、気持ちのままに駆け抜けるだけでよかった。差が開く、開く。みるみるうちに７馬身の差をつけ、悠