「ハウスメイド」の作家フリーダ・マクファデン氏の新作「The Divorce」が、発売を前に映画化が決定した。女優のシドニー・スウィーニー主演で映画化もされている「ハウスメイド」でも話題のマクファデン氏の新作は26日に発売予定となっているが、スタジオカナルが映画化の権利を勝ち取った。 【写真】「ハウスメイド」主演グラマラスがすぎる人気女優 シドニーと女優アマンダ・サイフリッ