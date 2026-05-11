おかやまマラソン2025 11月8日に開かれる「おかやまマラソン2026」の岡山市民県民優先枠について、実行委員会事務局は抽選結果を5月15日に通知します。 インターネットから申し込んだ人には、5月15日の午前11時ごろからEメールで通知します。(ペアエントリーの場合は代表者にのみ通知) また、コンビニエンスストアの店頭端末から申し込んだ人には、5月15日にハガキを発送します。当選者の参加料の入