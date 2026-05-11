セルティック前田大然のオーバーヘッド弾にスコットランド紙も最高タイ評価スコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は、現地時間5月10日に行われたリーグ戦のレンジャーズ戦に先発出場し、2ゴールを挙げて勝利に大きく貢献した。スコットランド紙「デイリー・レコード」は、宿敵とのダービーマッチで殊勲の活躍を見せた日本人アタッカーに対し、チーム最高タイとなる「9点」の驚異的な高評価を与えている。